Sodexo : Barclays relève fortement sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Sodexo directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer', avec un objectif de cours porté de 81 à 90 euros, considérant qu'il 'ne s'agit pas d'une mauvaise place au vu de l'incertitude macroéconomique actuel'.



Le broker estime que 'les revenus et les marges sont bien soutenus par des facteurs macroéconomiques, y compris les hausses de taux d'intérêt, les changes et l'inflation soutenant tous, les activités de services avantages et récompenses (BRS)'.



Barclays continue de préférer Compass, mais il voit la possibilité d'un léger rattrapage pour Sodexo, compte tenu d'une décote de valorisation du Français par rapport à son pair britannique plus importante que celle qu'il affichait avant la Covid.



