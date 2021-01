Sodexo : La restauration collective est toujours à la peine mais Sodexo marge mieux que prévu

(BFM Bourse) - Le chiffre d'affaires du géant de la restauration collective a encore fortement reculé au premier trimestre (de septembre à novembre), mais les coûts ont été mieux maîtrisés que prévu, amenant Sodexo à relever son objectif de marge.

Mise en perspective avec les retombées de la crise sanitaire, la performance de Sodexo au premier trimestre de son exercice 2020-2021 (débuté en septembre) est saluée vendredi matin par les investisseurs. Vers 10h15, l'action grimpe de 6,76% à 74,52 euros -soit un plus haut depuis le 7 décembre- après un pic à près de 8% en début de séance.

Au cours du trimestre clos fin novembre, le groupe isséen a enregistré un repli de 22,7% (-21,5% hors effet de la Coupe du monde de rugby qui avait contribué au premier trimestre de l'exercice 2019-2020) à 4,432 milliards d'euros. Un repli confirme aux prévisions, et qui traduit même une amélioration par rapport à la période de juin à août (où la baisse atteignait -24,9% sur un an).

Toutes les régions ont enregistré de meilleurs résultats qu'à l'été, même si les activités nord-américaines restent très touchées par la pandémie de Covid-19, notamment dans l’éducation, les services aux entreprises et les sports & loisirs.

Nouvelles réductions des coûts en vue

"Les équipes ont particulièrement veillé à adapter les structures de coûts et les conditions contractuelles pour assurer la rentabilité lors des réouvertures. Le programme de restructuration est en cours d’exécution", a souligné le directeur général Denis Machuel.

"Par conséquent, et bien que le chiffre d’affaires soit conforme aux prévisions, ce premier trimestre est meilleur que prévu en termes de performance opérationnelle, et donc, malgré l’incertitude qui entoure l’évolution de la pandémie de Covid-19, notre objectif de marge d’exploitation au premier semestre de l’exercice 2020-2021 est désormais réhaussé à au moins 2,5%", a ajouté le dirigeant. Sodexo visait jusqu'alors un taux de marge compris entre 2 et 2,5% pour le semestre.

À plus long terme, en estimant que la crise sanitaire se terminera d’ici la fin de l’année calendaire 2021, le groupe vise à retrouver "un niveau de croissance soutenue et une reprise rapide de la marge d’exploitation au-delà du niveau de marge d’avant crise". En attendant, Sodexo continue de recourir à tous les programmes d’activité partielle disponibles. Mais les programmes de soutien gouvernementaux commençant à diminuer, de fortes mesures de restructuration se poursuivent pour protéger les marges futures. Des mesures rigoureuses sont mises en place dans tous les segments et activités afin de réduire les frais généraux et administratifs, assure le groupe.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse