Sodexo : Grâce à une reprise de l'activité post-Covid, Sodexo confirme ses objectifs annuels 2022-2023

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la restauration collective confirme ses objectifs annuels après avoir fait état d'une activité dépassant les attentes au premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023. Mais l'effet de rattrapage post-Covid va progressivement s’atténuer dans l'année, tient à prévenir Sodexo.

La dernière publication de Sodexo marque le retour à une normalisation de l'activité économique mise à mal par la pandémie de Covid-19. Le spécialiste de la restauration collective a fait état d'une activité qui a dépassé les attentes au premier trimestre de son exercice décalé 2022-2023. Le retour des salariés sur leur lieu de travail, une hausse de la fréquentation sur les différents sites gérés par Sodexo et les revalorisations tarifaires ont permis à l’entreprise de dépasser son niveau d'activité pré-pandémique. Le groupe a également profité d'effets de changes positifs.

De septembre à novembre, l'entreprise désormais dirigée et présidée par Sophie Bellon, fille du fondateur Pierre Bellon, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,3 milliards d'euros, en hausse de 20,2% dont +12,3% de croissance interne. C'est plus que les 6,17 milliards d'euros de revenus attendus par les analystes.

"Comme prévu, le démarrage est fort en ce début d'année. Les Services sur Site continuent de bénéficier de la reprise post-Covid, avec une fréquentation en hausse, dans l'ensemble des géographies, sur le lieu de travail, dans les stades, les centres de congrès et les Universités" a déclaré Sophie Bellon. Le groupe indique également avoir bénéficié d'un effet de change très positif de +9,2%, "reflet de l'appréciation du dollar américain et du réal brésilien".

Dans le détail, le chiffre d'affaires des "services sur site" - englobant les services de restauration mais aussi l'accueil ou la conciergerie - s'est élevé à 6,1 milliards d'euros, en progression de 20%, dont "+5 à +6%" sont liés à la hausse des prix, rappelle le groupe. La très lucrative activité "avantages et récompenses" qui regroupe les titres restaurants, chèques cadeau, a vu son chiffre d'affaires bondir de 28,2% à 234 millions d'euros.

Pour l’exercice 2022-2023, clos en août prochain, Sodexo a confirmé les objectifs dévoilés à l'automne dernier; à savoir une croissance organique comprise entre 8% et 10% et une marge d’exploitation située à près de 5,5% à taux de changes constants. En revanche, Sodexo tient à prévenir que l'effet de rattrapage post-Covid va progressivement s’atténuer dans l'année. "Au deuxième trimestre, la forte dynamique des Services Avantages & Récompenses va se poursuivre mais avec une base de comparaison moins favorable" ajoute Sodexo.

En Bourse, les investisseurs semblent peu apprécier ces points évoqués par la direction, le titre Sodexo reflue de 3,5% à 87,26 euros peu après 10h.

Des objectifs à moyen terme agressifs

Sodexo profite de ce point d'activité pour confirmer sa feuille de route à moyen terme annoncée début novembre dernier. Le spécialiste de la restauration collective avait livré à cette occasion des objectifs agressifs pour ses trois prochains exercices, visant notamment une marge d’exploitation de plus de 6% pour l’exercice clos en août 2025.

Pour parvenir à atteindre ces nouveaux objectifs, Sodexo compte se recentrer sur les services de restauration, en se montrant plus sélectifs sur ceux dits de "facility management", qui englobent les autres services sur site du groupe, comme par exemple le nettoyage des locaux ou la maintenance d’ascenseur.

Dans le même temps, le groupe entend accélérer sa croissance de son activité "avantages et récompense", qui rassemble les titres restaurant ou cadeaux. Sodexo avait un temps envisagé d’ouvrir le capital de cette activité avant de faire machine arrière en mai dernier. Sodexo prévoit de renforcer sa présence auprès des PME, un marché sous-pénétré, et d’élargir son offre.

Pour cette seule activité avantages et récompenses, le groupe anticipe en 2022-2023 une croissance organique située entre 12% et 15% et une marge d’exploitation d’environ 30%. Pour la suite, l’entreprise table sur une croissance à au moins 10% pour 2023-2024 et 2024-2025 et une marge de plus de 30% sur 2024-2025.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse