Sodexo : En se recentrant sur la restauration et en fidélisant ses clients, Sodexo veut doper ses marges

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la restauration collective a livré des objectifs agressifs pour ses trois prochains exercices, visant notamment une marge d’exploitation de plus de 6% pour l’exercice clos en août 2025. Mais le titre recule à la Bourse de Paris, le marché se montrant sceptique sur la réalisation de ces cibles.

Sodexo place la barre haute. A l’occasion d’une journée dédiée aux investisseurs, le spécialiste de la restauration collective a dévoilé sa feuille de route pour les trois prochains exercices avec de nouvelles cibles de moyen terme.

Pour l’exercice 2022-2023, clos en août prochain, l’entreprise désormais dirigée et présidée par Sophie Bellon, fille du fondateur Pierre Bellon, a confirmé les objectifs dévoilés la semaine dernière, à savoir une croissance organique comprise entre 8% et 10% et une marge d’exploitation située à près de 5,5% à taux de changes constants.

Pour les deux exercices suivants, Sodexo entend dégager une croissance organique dans une fourchette de 6% à 8% et compte parvenir à une marge d’exploitation supérieure à 6% pour l’exercice clos en août 2025. Ce qui rapprocherait la société tricolore de son grand rival, Compass. Le groupe britannique anticipe de son côté une marge de 6% dès l’exercice 2021-2022, clos en septembre et dont les comptes n’ont pas encore été publiés par l’entreprise d'outre-Manche.

Un recentrage vers la restauration

"Je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser une croissance rentable sur le long terme et être le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée à tous les moments de la vie: éducation, travail, soin et divertissement", a déclaré Sophie Bellon, citée dans un communiqué.

Pour parvenir à atteindre ces nouveaux objectifs, Sodexo compte se recentrer sur les services de restauration, en se montrant plus sélectifs sur ceux dits de "facility management", qui englobent les autres services sur site du groupe, comme par exemple le nettoyage des locaux ou la maintenance d’ascenseur.

Dans le même temps, le groupe entend accélérer sa croissance de son activité "avantages et récompense", qui rassemble les titres restaurant ou cadeaux. Sodexo avait un temps envisagé d’ouvrir le capital de cette activité avant de faire machine arrière en mai dernier. Sodexo prévoit de renforcer sa présence auprès des PME, un marché sous-pénétré, et d’élargir son offre. Pour cette seule activité avantages et récompenses, le groupe anticipe en 2022-2023 une croissance organique située entre 12% et 15% et une marge d’exploitation d’environ 30%. Pour la suite, l’entreprise table sur une croissance à au moins 10% pour 2023-2024 et 2024-2025 et une marge de plus de 30% sur 2024-2025.

Sodexo a aussi répété viser un taux de fidélisation de ses clients - un indicateur crucial dans la restauration collective - de 95%. A titre d’indication, ce taux s’était inscrit à 94,5% sur l’exercice 2021-2022.

Dans le top 15 du SBF 120

Sur le papier, le menu dressé par Sodexo convainc les analystes financiers. UBS qualifie les objectifs du groupe "d’ambitieux" notant que la cible de 6% à 8% pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025 dépasse le consensus des analystes qui se situait autour de 4%. Il en est de même pour l’atterrissage de marge d’exploitation attendu, donc, à plus de 6% en 2024-2025 contre un chiffre de 5,6% pour le consensus. Royal Bank of Canada évoque, pour sa part, des cibles "punchy" (percutantes).

Pour Stifel, "l’enjeu" est toutefois "de convaincre les investisseurs de la faisabilité" de ces objectifs. Pour l’heure, le marché demande effectivement à voir: l’action Sodexo recule de 3,3% à 85,84 euros vers 14h50, alors que le CAC 40, dans le même temps, abandonne 0,6%.

"La valeur corrige un peu et subit des prises de bénéfices ce qui est loin d’être anormal au vu de son parcours", souligne un analyste parisien. Sur l’ensemble de 2022 Sodexo prend 11,45%, ce qui lui permet de figurer parmi les 15 plus fortes progression du SBF 120. "Le plan du groupe se tient, n’est pas irréaliste, mais il demande la confiance du marché", ajoute-t-il.

"Pour le moment les investisseurs n’y croient pas", tranche un autre intermédiaire financier. "Le groupe aura besoin d’améliorer son exécution pour que le marché modifie son approche", complète-t-il.

Il faudra donc que Sodexo réalise sans accroc sa recette pour que les investisseurs aient davantage d’appétit pour son action.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse