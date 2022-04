Sodexo : CVC envisagerait une prise de participation dans l'activité de chèques services de Sodexo

(BFM Bourse) - Dans un marché déprimé par les nouvelles venant de Chine, l'action Sodexo fait de la résistance. Le géant de la restauration négocierait l'ouverture du capital de sa branche "avantages et récompenses", selon des informations des Echos.

Sodexo progresse de 0,5% sur les 72 euros après avoir inscrit un pic à 75,28 euros, en cours de séance. Le dossier réagit en Bourse à une information du journal Les Echos, selon laquelle le géant de la restauration collective réfléchirait à céder 20 à 30% du capital de son pôle "avantages et récompenses" dans le cadre d'une revue stratégique.

Selon Les Echos, le fonds d'investissement CVC serait le candidat pressenti pour se porter acquéreur d'une part minoritaire de la division qui englobe entre autres les tickets restaurants. "Sodexo valorise l'ensemble du pôle à un montant pouvant atteindre quatre milliards d'euros", rapporte le quotidien économique qui cite plusieurs sources concordantes.

Un Sodexo un peu trop gourmand

Sur les six candidats initiaux à un investissement dans cette partie la plus lucrative du groupe Sodexo, seul CVC serait encore en lice. Le groupe piloté par Sophie Bellon s'était calqué sur "le multiple de valorisation du concurrent Edenred" pour fixer son prix de vente. Des attentes jugées très élevées, "au point que certains des finalistes dont les fonds Bain et Silver Lake sur les six candidats au départ, auraient préféré jeter l'éponge", révèle le journal.

Cette opération s'inscrirait dans une revue stratégique plus large des activités de Sodexo. Fin 2021, le groupe avait annoncé la vente de son célèbre cabaret parisien "Le Lido" au groupe Accor.

Sabrina Sadgui

