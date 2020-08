Societe generale : Nouvelle équipe de direction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale fait part de la nomination d'une nouvelle équipe de direction, avec à terme, aux côtés du directeur général, deux positions de directeur général délégué au lieu de quatre, et la création de nouveaux rôles de directeur général adjoint.



Parmi les changements, Philippe Aymerich, directeur général délégué, voit sa supervision étendue à l'ensemble des activités de banque de détail à l'international et de crédit consommation, à la suite du départ de Philippe Heim.



Diony Lebot, directrice générale déléguée, outre ses fonctions actuelles de supervision des risques et de la conformité, du contrôle interne et sponsor de la RSE, se voit confier la supervision des activités de services financiers et d'assurance du groupe.



