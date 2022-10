Smcp : Plus de touristes en Europe et moins de promotions, SMCP enregistre des ventes record cet été

(BFM Bourse) - Le spécialiste du "luxe accessible" a fait part d'une hausse de ses ventes au troisième trimestre 2022 malgré les nombreuses fermetures de boutiques en Chine. Le retour des touristes en Europe et la poursuite d'une stratégie de réduction des promotions ont contribué à l'essor des revenus du groupe cet été. SMCP confirme ses objectifs annuels pour l'exercice en cours.

Le spécialiste du "luxe accessible" continue de tirer son épingle du jeu dans un secteur de l'habillement en crise. Le groupe de prêt-à-porter propriétaire des marques Sandro, Maje, Claude Pierlot et de Fursac a publié des ventes en hausse sur les mois d'été.

Entre juillet et fin septembre 2022, le groupe SMCP a enregistré une hausse de 13,5% de ses ventes en données publiées (+9,4% en organique) pour ressortir à un niveau "record" de 308 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois, le groupe affiche des revenus cumulés de 874 millions d'euros, en progression de 20,5% en données publiées et 17% à taux de change constants.

Un excellent trimestre en Europe

Sur la période, le spécialiste du luxe accessible a réalisé un "excellent trimestre" en Europe, la zone ayant profité d'un retour des touristes américains, moyen-orientaux et européens, alors que les collections ont fait mouche auprès de la clientèle locale. En Amérique du Nord, le groupe a profité d'une "demande très importante dans la lignée des trimestres précédents".

Les ventes en Asie Pacifique ont reculé entre juillet et septembre en raison des mesures de lutte contre le Covid-19 en Chine. Les restrictions sanitaires ont entraîné des fermetures "sporadiques de boutiques" et, "plus généralement, une baisse de trafic" dans les enseignes de SMCP. Le groupe note tout de même "une amélioration progressive" de la tendance. Les marchés asiatiques hors Chine sont en croissance par rapport à 2021, portés par le dynamisme de la Corée, de Singapour, de la Malaisie et de l'Australie.

Moins de promotions

SMCP indique également avoir poursuivi sa nouvelle stratégie, qui consiste à "réduire délibérément la part des ventes promotionnelles" et à "diminuer significativement le taux de remise" tant sur le réseau de magasins physiques qu'en ligne. Les ventes sur Internet représentent 21% du chiffre d'affaires du groupe.

SMCP confirme ainsi ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022 à condition que la situation géopolitique et macroéconomique ne se "détériore pas davantage". En début d'année, le groupe avait indiqué viser une croissance à deux chiffres de ses ventes par rapport à celles de 2021, une marge d’EBIT (résultat opérationnel) ajusté en ligne avec 2021 (9,2% en 2021) "dans un contexte inflationniste marqué", et un ratio d’endettement net inférieur à 2 à fin 2022.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse