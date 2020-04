Siemens : S'engage pour sécuriser le télétravail

(CercleFinance.com) - Le groupe Siemens annonce avoir, avec 16 autres sociétés membres de l'initiative Charter of Trust (CoT), élaboré huit conseils pour renforcer la cybersécurité afin que les employés puissent travailler en toute sécurité, à la maison comme au bureau.



'Les recommandations visent à empêcher les attaques de pirates et à permettre aux entreprises de maintenir la continuité de leurs activités. Ces conseils vont de la désactivation des appareils à commande vocale et de la couverture des webcams au non-mélange de l'utilisation personnelle et professionnelle des appareils', explique Siemens.



Ces recommandations ont été publiées sur la page web du CoT.



