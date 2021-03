Siemens : Présente Veloce, nouvelle solution de vérification

(CercleFinance.com) - Siemens Digital Industries Software a dévoilé aujourd'hui Veloce, un système de vérification assistée par matériel des conceptions de circuits intégrés (IC) de nouvelle génération, hautement sophistiqués.



'Il s'agit de la première offre complète et intégrée qui combine la meilleure plateforme virtuelle, l'émulation matérielle et les technologies de prototypage FPGA (Field Programmable Gate Array), et ouvre la voie à l'exploitation des dernières méthodologies de vérification assistées par matériel', indique Siemens.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel