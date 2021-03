Siemens : Installe une solution cloud au port de Kiel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce aujourd'hui avoir été chargé par le port de Kiel (Allemagne) de mettre en oeuvre une solution basée sur le cloud afin de contrôler la puissance du système d'alimentation à quai.



Le système d'alimentation à quai - également fourni par Siemens - couvrira la demande d'électricité de tous les navires amarrés sur les terminaux d'Ostseekai et Schwedenkai avec de l'énergie verte, précise Siemens, ce qui permet d'économiser plus de 8000 tonnes de CO2 par an.



La nouvelle solution de surveillance de l'alimentation permettra de mesurer la consommation d'énergie et stockera ces données dans MindSphere, le système IoT basé sur le cloud de Siemens.



Les opérateurs auront ainsi accès à toutes les valeurs électriques pertinentes permettant de déterminer la consommation, d'identifier les défauts, d'éviter les temps d'arrêt et de mieux planifier les opérations de maintenance.





