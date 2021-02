Schneider electric : Poursuit sa hausse, 2 brokers en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Schneider Electric gagne plus de 2% à Paris, alors queBerenberg a rehaussé vendredi son objectif de cours sur le titre, passant de 127 à 145 euros, saluant des résultats trimestriels allant dans la 'bonne direction'.



Le broker allemand - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - estime que le spécialiste français des équipements électriques a dévoilé de 'superbes' performances au titre du quatrième trimestre.



Oddo est du même avis, soulignant que la croissance organique du 4e trimestre (+0,8%) a permis de limiter le recul à 4,7% en année pleine.



Pour le broker, ces résultats sont ainsi 'meilleurs que prévu' et le bureau d'analyses maintient logiquement son opinion de 'surperformance' sur le titre, relevant au passage son objectif de cours, de 145 à 147 euros.



Oddo précise de plus que Schneider Electric devrait poursuivre son programme d'économies de coûts, confirmant 'les 1 MdE d'économies sur les coûts des fonctions support et 1 MdE de gains de productivité sur 3 ans'.



