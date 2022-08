Schneider electric : Envisage une offre sur la totalité d'Aveva

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a manifesté mercredi son intention de racheter la totalité du capital d'Aveva, un éditeur britannique de logiciels d'ingénierie et industriels dont il est déjà actionnaire à hauteur de 59,1%.



Suite à ces informations, le titre Aveva bondissait de plus de 32% mercredi après-midi, signant de loin la plus forte hausse de l'indice FTSE 100 de la Bourse de Londres.



Sa capitalisation boursière ressort ainsi à plus de 6,6 milliards de livres (environ 7,8 milliards d'euros) contre 73,8 milliards d'euros pour Schneider, qui progresse au même moment de 1% sur Euronext Paris.



Dans un avis de réponse, Aveva précise qu'il n'a pour l'instant reçu aucune approche officielle de la part de Schneider et qu'il ne peut pour l'instant y avoir aucune certitude quant à la réalisation effective d'une offre.



Le groupe britannique ajoute que toute proposition devra être examinée par le comité indépendant issu de son conseil d'administration et par ses experts conseil.



Conformément au règlement britannique sur les OPA, Schneider a l'obligation d'annoncer son intention ferme de déposer ou non une offre sur Aveva dans un délai de 28 jours, c'est-à-dire au plus tard avant le 21 septembre.



