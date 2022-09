Schneider electric : Un système de refroidissement pour l'UCD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé lundi avoir conçu et livré un système de refroidissement destiné à améliorer l'efficacité énergétique du centre de données de l'University College de Dublin (UCD).



Ce centre informatique principal héberge les applications de calcul de haute performance de l'UCD, notamment pour ce qui concerne les activités de recherche conduites au sein du campus.



Avec près de 33.000 étudiants, l'University College de Dublin est l'un des principaux établissements universitaires irlandais, ainsi qu'un centre de recherche européen de premier dans les domaines de la médecine, de l'ingénierie et des sciences humaines.



Dans un communiqué, Schneider indique avoir remporté l'appel d'offres, qui consistait à remplacer le système de climatisation précédent, en collaboration avec Total Power Solutions, à partir de sa technologie Uniflair InRow Direct Expansion (DX).



