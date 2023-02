Schneider electric : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Schneider Electric, avec un objectif de cours relevé de 169 à 179 euros.



Hier, la société avait publié des résultats 2022 légèrement supérieurs aux attentes, avec notamment une croissance organique de 12.2% sur 2022 (vs 10.2% attendus par le consensus et 10.1% par ODDO BHF) et 16% sur le seul T4, dont 5% de croissance des volumes.



'La guidance 2023 était largement supérieure aux attentes sur la croissance organique (9-11% visés contre 2.8% attendus par le consensus). Cependant, nous jugeons la guidance de marge d'EBITA décevante, avec une évolution visée de -20/+10 pb, donc 17.4%/17.7% (consensus à 17.8%)', note l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo relève ses BPA de 2% en moyenne sur 2023 et 2024 et anticipe une croissance organique du CA de 9.1% en 2023 (vs 3.5% précédemment).



'Le groupe devrait continuer de bénéficier de son excellent positionnement sur les thématiques d'électrification et d'efficacité énergétique qui soutiendront les volumes en 2023 et à moyen terme', juge le broker.



