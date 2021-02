Schneider electric : Oddo relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les résultats 2020 de Schneider Electric ont été 'meilleurs que prévu' estime Oddo, la croissance organique du 4e trimestre (+0,8%) permettant un recul limité en année pleine (-4,7%).



Concernant les tendances 2021, le bureau d'analyses souligne que 'quelques segments devraient rester sous pression, principalement les oil&gas (8% du CA) et la construction pour les bureaux et l'hôtellerie (moins de 10% du CA)'. Le reste étant 'bien orienté', assure l'analyste.



Le groupe devrait par ailleurs poursuivre son programme d'économies de coûts, confirmant 'les 1 MdE d'économies sur les coûts des fonctions support et 1 MdE de gains de productivité sur 3 ans', rapporte Oddo.



'Nous avons laissé inchangées nos prévisions de croissance organique du CA de 7% pour 2021, mais relevé notre estimation de marge d'EBITA ajusté à 16.4% vs 16.1% précédemment', indique le broker.



Par conséquent, Oddo maintient son opinion de 'surperformance' sur le titre et relève son objectif de cours, de 145 à 147 euros.



