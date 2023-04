Schneider electric : Objectif relevé pour 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric relève son objectif 2023, attendant désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +16 et +21%, grâce à une croissance organique du CA entre +10 et +13% et à une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté entre +100 et +130 pb.



Sur le premier trimestre, le groupe industriel indique avoir réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 12,3% à 8,49 milliards d'euros, un record absolu pour cette période de l'année, dont une croissance organique de 15,8%.



Schneider Electric revendique une contribution positive des quatre régions et une croissance organique à deux chiffres de ses deux activités, 'soulignant la demande généralisée pour les logiciels et la digitalisation, ainsi que pour le développement durable et l'électrification'.



