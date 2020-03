Schneider electric : Évolution du comité exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le départ de son directeur général délégué en charge des finances et des affaires juridiques Emmanuel Babeau, le 30 avril prochain, ainsi qu'une évolution de son comité exécutif avec l'arrivée de trois nouveaux membres.



Hilary Maxson sera ainsi nommée directeur général finances à compter de l'assemblée générale annuelle du 23 avril, Charise Le directeur général ressources humaines à partir du 1er avril, et Peter Weckesser directeur général digital à compter du 1er juin.



Par ailleurs, au sein du comité exécutif, Olivier Blum deviendra directeur général stratégie et développement durable, à partir du 1er avril, et Hervé Coureil directeur général gouvernance et secrétaire général à compter de l'AG annuelle de 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SCHNEIDER ELECTRIC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok