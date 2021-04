Schneider electric : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur Schneider Electric de 145 à 160 euros, estimant que les résultats de premier trimestre du groupe confirment la thèse d'une 'surcroissance' structurelle.



Le bureau d'études allemand - qui affiche une recommandation d'achat sur la valeur - évoque un premier trimestre 'exceptionnellement solide' faisant apparaître une croissance organique de 13,5%.



'Il ne s'agit pas juste d'une croissance généralisée à toutes les activités et tous les marchés géographiques, mais d'une performance très supérieure aux indications qui ont pu être données jusqu'ici par ses concurrents', fait valoir Berenberg.



