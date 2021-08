Schneider electric : Credit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève ses estimations de bénéfice par action 2021-2023 d'environ 5% en raison de la solidité du deuxième trimestre et de l'augmentation des prévisions. Il augmente son objectif de cours à 160 E (contre 155 E) et confirme son conseil à l'achat.



' Nous continuons à considérer que Schneider constitue un cas d'investissement attrayant en raison 1) de la possibilité d'une expansion de la marge au-delà du niveau de 17% déjà atteint, 2) un potentiel de croissance à moyen terme (de plus en plus important) en raison d'une exposition attrayante aux centres de données, à l'industrie et aux services de télécommunications ' indique le bureau d'analyses.



Sur le plan opérationnel, pour 2021, Credit Suisse s'attend à une croissance organique de 13% pour 2021 (avec une contribution des prix de 2,5%).



' Nous prévoyons une marge de 17,1%, largement au milieu de la nouvelle fourchette de prévisions de 16,9% à 17,2% '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.