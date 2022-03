Schlumberger : Contrat auprès de TotalEnergies en Ouganda

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce avoir remporté un vaste contrat de services auprès de TotalEnergies pour son développement pétrolier terrestre de Tilenga, en Ouganda. Les activités de forage devraient commencer au dernier trimestre 2022.



Le contrat comprend la fourniture de services de forage directionnel, d'achèvements supérieurs et inférieurs, de solutions de levage artificiel et de têtes de puits pour ce développement qui comprend six champs avec jusqu'à 426 puits.



'Schlumberger s'est engagé dans un plan national complet de développement, soutenant TotalEnergies avec des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et la création de valeur dans le pays', indique le groupe parapétrolier.



