Sanofi : Sanofi publie de solides résultats et vise une nouvelle croissance à deux chiffres de son bénéfice en 2022

(BFM Bourse) - Encore porté par les ventes de son traitement phare (Dupixent, contre la dermatite), le géant pharmaceutique français a fait part de probants résultats annuels, supérieurs à ses prévisions, et table sur une poursuite de la croissance en 2022.

Si le bénéfice net IFRS de Sanofi a été réduit de moitié en 2021, à 6,22 milliards d'euros, le bénéfice net par action (BNPA) des activités (indicateur privilégié par le groupe, excluant des éléments non récurrents tels qu'amortissements et dépréciations des acquisitions, coûts de restructuration, gains et pertes de cessions et effets fiscaux) a bondi de 11,9% à données publiées et de 15,5% en organique à 6,56 euros. Ce chiffre ressort supérieur à l'objectif fixé par le groupe pharmaceutique (+14%) et traduit un bénéfice net des activités poursuivies de 8,21 milliards sur l'ensemble de l'année écoulée. Le bénéfice net IFRS a de son côté subi une base de comparaison défavorable puisqu'il intégrait en 2020 un gain de 7,38 milliards d'euros sur la cession de sa participation au capital de Regeneron.

Les revenus annuels du groupe ont pour leur part crû de 4,9% en données publiées à 37,76 milliards d'euros, de nouveau portés par la division "Médecine de spécialités". Déjà en croissance organique de 16,7% en 2020, le chiffre d'affaires de cette branche a encore progressé de 19% à changes et périmètre constants pour atteindre 12,75 milliards d'euros, soit plus d'un tiers des revenus du groupe. Le succès de cette division s'explique principalement par le succès de Dupixent, produit issu du partenariat avec la biotech américaine Regeneron notamment utilisé dans le traitement de l'asthme et la dermatite.

Devenu le best-seller de Sanofi en 2020 avec une flambée de 70% de ses ventes à plus de 3,5 milliards d'euros, cet anti-inflammatoire a rapporté 5,25 milliards d'euros au groupe en 2021, en hausse de 52,7% sur un an. "2021 s’achève sur une performance solide de Sanofi au quatrième trimestre, portée par une croissance à deux chiffres des ventes de Dupixent qui atteignent un nouveau record chaque trimestre. La "Médecine de spécialités" est devenue notre première entité en termes de ventes, marquant le franchissement d’une nouvelle étape majeure dans notre transformation" commente le directeur général du groupe Paul Hudson.

Les vaccins, notamment contre la grippe, ont continué en 2021 à enregistrer de solides revenus (+6,5% à 6,3 milliards d'euros) malgré un recul sur les trois derniers mois (-6,5%) "en raison de la diminution des vaccinations contre la grippe aux États-Unis et des livraisons records au 3e trimestre" explique Sanofi. La médecine générale (qui comprend notamment les produits de santé pour le diabète et en cardiovasculaire) a quant à elle vu ses revenus baisser de 1,4%, à 14,2 milliards d'euros.

Ces résultats ont permis au groupe de multiplier les acquisitions ces derniers mois, parmi lesquelles on peut citer celle d’Amunix en immuno-oncologie, d'Origimm (biotech spécialisée dans la recherche relative aux affections cutanées) ou encore de Kadmon, qui a notamment développé un traitement contre la maladie dite "du greffon contre l'hôte".

"En 2021, nous avons encore consolidé nos capacités de R&D à travers une série d’acquisitions créatrices de valeur" se félicite Paul Hudson. "Notre excellente performance financière confirme notre capacité à accroître notre rentabilité par l’amélioration de notre mix produits, par le contrôle de nos dépenses et par le réinvestissement de nos économies dans nos moteurs de croissance. Nous sommes en bonne position pour atteindre nos objectifs financiers 2022" ajoute le dirigeant.

Sanofi dit tabler, "sauf événements majeurs imprévus", sur un bénéfice net par action des activités "en croissance "low double-digit“ (soit dans le bas de la fourchette à deux chiffres)" pour l'exercice en cours. Et fort de ces probants résultats, chiffres, le laboratoire a annoncé qu'il proposerait à ses actionnaires un dividende de 3,33 euros par action, contre 3,20 euros l'an dernier, ce qui portera le montant total des dividendes versés à près de 4,2 milliards d'euros en 2022.

En Bourse, le titre réagit peu mais se maintient dans le vert (+0,9% à 92,09 euros) au sein d'un CAC déjà revenu à l'équilibre vers 10h30 après son rebond matinal. À noter que l'action du géant pharmaceutique tricolore avait atteint, jeudi dernier, un sommet en clôture depuis l'été 2015 à près de 95 euros, avant de subir quelques prises de bénéfices.

