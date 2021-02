Sanofi : Après une année difficile, Sanofi veut augmenter son dividende et réduire encore ses dépenses

(BFM Bourse) - La diminution des charges de R&D et le produit de la cession de la participation du labo français au capital de l'américain Regeneron ont dopé les résultats de Sanofi en 2020, tandis que l'anti-inflammatoire Dupixent et les vaccins contre la grippe ont tiré les ventes vers le haut.

Déjà bien orienté jeudi (+1,4%), le cours de Sanofi gagne 2,16% supplémentaires vendredi vers 10h15 dans le sillage de la publication des résultats du groupe pharmaceutique pour l'exercice 2020, qui se solde par une nouvelle progression du dividende et par le relèvement de l'objectif d'économies qu'il compte réaliser à l'horizon 2022. À 80,53 euros, le titre affiche un léger gain depuis le début 2021 mais reste près de 16% en-deçà du pic proche de 95 euros enregistré à l'été 2020 (avant notamment que le groupe et son partenaire britannique GSK n'annoncent que leur vaccin contre le Covid-19 ne serait prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu'espéré lors des essais initiaux).

L'année dernière (qualifiée d'"extrêmement difficile" par le directeur général Paul Hudson), le chiffre d'affaires de Sanofi s'est élevé à 36,041 milliards d'euros. Un déclin de 0,2% par rapport à 2019 compte tenu d'un effet de changes négatif de près de 1,3 milliard d'euros, mais à taux de changes constants une croissance de 3,3%. Cette progression, en fait la plus forte enregistrée depuis des années, s'explique tout d'abord par le succès de l'anti-inflammatoire Dupixent: ce produit issu du partenariat avec la biotech américaine Regeneron est désormais le best-seller de Sanofi avec 3,534 milliards d'euros de ventes (+70,4% par rapport à 2019), devant l'antidiabétique Lantus dont les ventes ont continué à s'éroder à 2,66 milliards (-11,7%) et l'Aubagio, un traitement de la sclérose en plaque issu des activités de Genzyme (en progression de 8,8% à 2 milliards d'euros).

Envolée des ventes de vaccins contre la grippe

Par divisions, la médecine de spécialité (incluant Dupixent et Aubagio donc) a affiché 19,5% de croissance, et les vaccins une hausse de 4,2%, à la faveur d'une envolée de 30,7% des vaccins contre la grippe (particulièrement recommandée cette année).

Par contraste, la division de médecine générale (incluant la franchise diabète, toujours à la peine à -7,9%, et les produits cardiovasculaires de plus en plus génériqués) a enregistré un déclin de 11% et la santé grand public (médicaments sans ordonnance et suppléments nutritionnels) un recul de 6,4% en raison d’une baisse des ventes des produits contre la toux et le rhume notamment.

Sur le total des ventes, Sanofi a dégagé une marge brute en léger repli (-1,7%) à 25,212 milliards d'euros. En revanche, son résultat opérationnel a bénéficié d'une baisse de 8% du budget de recherche et développement (ou R&D), à 5,529 milliards d'euros et d'une diminution de 5% s'agissant des frais commerciaux et généraux à 9,39 milliards, et d'un gain de 7,38 milliards d'euros sur la cession de sa participation au capital de Regeneron, atteignant ainsi 14,14 milliards d'euros (soit 4,5 fois le résultat opérationnel de 2019). Malgré une envolée des charges fiscales (1,8 milliards d'euros, plus que décuplées), le bénéfice net part du groupe a logiquement suivi la tendance à 12,314 milliards d'euros (fois 4,4 par rapport à 2019).

Un dividende en hausse

Au bout du compte, le bénéfice net par action atteint 9,82 euros, en hausse de 338,4% avec la plus-value sur les actions Regeneron. Le principal indicateur de performance économique retenu par le groupe, appelé bénéfice net par action (BNPA) des activités (excluant des éléments non récurrents tels qu'amortissements et dépréciations des acquisitions, coûts de restructuration, gains et pertes de cessions et effets fiscaux) atteint 5,86 euros, en progression de 3,9%, soit +9,2% à taux de changes constants, au-delà de la fourchette de 7 à 8% visée. Sur cette base, la direction proposera à la prochaine assemblée générale un dividende en hausse de 5 centimes à 3,20 euros. Marquant, selon les calculs du groupe, la 27e progression annuelle depuis 1993 (sachant que les principales fusions ont eu lieu en 1999 pour Sanofi et Synthélabo et 2004 pour Sanofi et Aventis...).

En termes de bilan, le cash flow disponible a atteint 6,982 millions d'euros en croissance de 16,1%, tandis que la dette nette a baissé de 15,107 milliards d'euros au 31 décembre 2019 à 8,789 milliards d'euros au 31 décembre 2020.

Pour 2021, Sanofi anticipe sauf événements majeurs défavorables imprévus un BNPA des activités en croissance "high single digit” à taux de changes constants (sur le premier mois de l'année, ces taux ont un effet négatif de -4,5 à -5,5%). Le groupe, qui organise également vendredi sa journée investisseurs, confirme par ailleurs son objectif de progression de la marge opérationnelle des activités, qui devrait atteindre 30% d’ici à 2022, et réaffirme sa volonté de la voir dépasser 32% d’ici à 2025.

Ayant réalisé l'an dernier près de 1,7 milliard d’euros d’économies, le laboratoire porte de 2 à 2,5 milliards d’euros son objectif d'économies d’ici à 2022, grâce au déploiement continu d’initiatives de rationalisation des dépenses. "Ces économies supplémentaires de 500 millions d’euros seront entièrement réinvesties pour alimenter la croissance du chiffre d’affaires et financer les projets du portefeuille de développement", assure Sanofi.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse