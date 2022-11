Saint gobain : L'UE accorde une AMM pour le vaccin Covid

(CercleFinance.com) - La Commission a accordé une autorisation de mise sur le marché en tant que dose de rappel pour VidPrevtyn Beta, le vaccin COVID19 à base de protéines développé par Sanofi et GSK, qui devient ainsi le septième vaccin COVID-19 autorisé dans l'UE.



Cette autorisation couvre l'utilisation du vaccin en rappel chez l'adulte après une primo-vaccination avec un autre vaccin COVID-19.



L'autorisation fait suite à une recommandation scientifique positive de l'Agence européenne des médicaments (EMA) basée sur une évaluation approfondie de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité du vaccin, et est approuvée par les États membres.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

