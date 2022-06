Saint gobain : Va moderniser une usine à Montréal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain, par l'intermédiaire de sa filiale de produits de construction CertainTeed Canada, a annoncé aujourd'hui son intention d'investir 91 millions de dollars canadiens pour moderniser l'équipement de son usine de fabrication de plaques de plâtre de Montréal.



Le groupe va réduire ses émissions de carbone de 44 000 tonnes métriques par an, créant ainsi la première usine de cloisons sèches sans carbone en Amérique du Nord. La réduction des émissions associée à la modernisation de l'équipement de l'usine équivaut au retrait de 9 500 voitures de la route.



Les mises à niveau de l'équipement permettront également de réduire de 30 % la consommation d'énergie du site, créant ainsi l'une des usines de panneaux de placoplâtre les plus éconergétiques au monde.



Les travaux de modernisation augmenteront également la capacité de production de l'usine de Montréal de 40 %, ce qui permettra à CertainTeed de renforcer son engagement envers l'industrie de la construction au Québec, dans les provinces atlantiques et dans l'est de l'Ontario.



