Saint gobain : Va investir plus de 400 M$ sur 4 sites US

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain va investir plus de 400 millions de dollars au cours des quatre prochaines années pour accroître ses capacités de production en toitures, isolants et plaques de plâtre. Cet investissement sera réalisé sur quatre sites de production clés aux États-Unis, en Californie et dans le sud-est du pays.



Les investissements cumulés permettront de réduire les déchets de plus de 50% et les émissions de CO2 de plus de 20% par rapport aux technologies existantes.



Ces investissements s'inscrivent pleinement dans le nouveau plan stratégique ' Grow & Impact ' et visent à la fois à renforcer le leadership du Groupe en Amérique du Nord et à accélérer sa croissance dans la région.



