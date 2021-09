Saint gobain : Une nouvelle Directrice de la Stratégie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la nomination de Noémie Chocat au poste de Directrice de la Stratégie à compter du 1er octobre 2021. Elle sera rattachée à Sreedhar N., Directeur Financier, et membre du comité exécutif.



Noémie Chocat, franco-japonaise, a rejoint Saint-Gobain en 2012 comme ingénieur de recherche à Saint-Gobain Research Paris. En 2015, elle rejoint l'équipe centrale du Pôle Distribution Bâtiment en tant que Chef de projet digital, puis en 2017 la Distribution Sanitaire Chauffage (DSC), au sein de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF), en tant que Directrice des études marketing et du pricing.



Depuis 2019, Noémie Chocat occupait le poste de Directrice Digital SGDBF.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.