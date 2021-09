Saint gobain : Une acquisition dans les débitmètres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé jeudi soir l'acquisition d'Equflow, un concepteur de débitmètres basé aux Pays-Bas, sans dévoiler le prix de son rachat.



Equflow fabrique des outils de mesure du débit des liquides biotechnologiques et pharmaceutiques qui sont utilisés dans le traitement de l'eau, la chimie et les industries agricoles, ainsi que dans les dispositifs médicaux.



Le groupe français explique que cette acquisition va lui permettre de développer son activité portant sur la gestion des fluides et des bioprocédés à usage unique.



Equflow est appelé à rejoindre le périmètre de Saint-Gobain Life Sciences, qui conçoit des composants hautes performances pour des applications allant des traitements thérapeutiques contre le cancer aux dispositifs d'administration de médicaments par voie intraveineuse.



