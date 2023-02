À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'conserver' sur Saint-Gobain, Stifel rehausse son objectif de cours de 48,5 à 51 euros, attendant 'des résultats 2022 solides ce jeudi, battant le consensus et fixant des perspectives solides pour 2023'.



'2023 sera un test en termes de réalisations pour le groupe. Bien que nous espérions qu'il pourra atteindre son objectif de marge, nous pensons que cela ne sera pas évident avant juillet 2023 au plus tôt', prévient le broker.



'Cela dit, la volatilité à court terme liée à la construction de nouveaux logements et la faiblesse du cours de bourse peuvent offrir aux investisseurs à plus long terme un point d'entrée dans ce dossier de revalorisation potentielle', juge-t-il cependant.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.