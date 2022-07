Saint gobain : Stifel réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Saint-Gobain, avec un objectif de cours réduit de 62 à 50 euros, jugeant que 'les risques à court terme contrebalancent encore sa vision positive à moyen-long terme sur le titre pour l'heure, même à ces niveaux'.



'Le rally typique du milieu de l'été peut bien ouvrir la voie à une autre opportunité d'achat plus tard cet été', estime le broker, qui anticipe pour le 27 juillet, l'annonce de résultats qui devraient être solides et pourraient conduire à un rally à court terme.



'Ceci dit, nous sommes préoccupés à l'avenir non seulement par les volumes, mais aussi par les prix qui pourraient aussi faiblir significativement', prévient-il cependant, pointant l'impact des taux plus élevés et de la crise du coût de la vie sur le logement.



