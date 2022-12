Saint gobain : Stifel hausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel garde sa recommandation Conserver sur le titre Saint-Gobain, mais revoit à la hausse son objectif de cours, passant de 47,50E à 48,50E.



' 2023 pourrait être l'année où Saint Gobain prouvera qu'il a vraiment changé pour le mieux ', estime l'analyste.



' La gestion de la crise du logement à venir et la réalisation des récentes acquisitions pourraient permettre aux investisseurs de remporter le prix ultime : une réévaluation ', poursuit Stifel.



Bien que la valeur de l'action soit ' relativement faible par rapport à celle de ses pairs ', Stifel reconnaît un reclassement potentiel. ' Nous voyons une hausse dans notre scénario de milieu de cycle et nous apprécions les efforts de restructuration du groupe, sa forte durabilité et son exposition européenne ', termine l'analyste.



