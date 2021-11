Saint gobain : Signe un partenariat avec Hyperframe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain, par l'intermédiaire de sa filiale de produits de construction CertainTeed Canada, a conclu un partenariat avec Hyperframe, une société de logiciels et de solutions de construction.



' Avec la technologie d'Hyperframe, le processus de passage d'une conception architecturale à un bâtiment achevé est considérablement amélioré ' indique le groupe.



Le logiciel d'Hyperframe permet une connectivité à travers l'ensemble de la chaîne de valeur, de la préconception à l'achèvement du projet, réduisant ainsi les temps de construction et les déchets de matériaux.



' Ensemble avec Hyperframe, nous aiderons nos clients à établir de nouvelles références en matière de sécurité, de qualité, de vitesse et de simplicité grâce à un nouveau processus de construction pris en charge numériquement ', a déclaré Dennis Michaud, directeur R&D de CertainTeed.



