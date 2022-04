Saint gobain : Signe un accord avec le groupe turc Dalsan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain et le groupe turc Dalsan ont signé un accord de coentreprise pour fusionner leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie.



Saint-Gobain Rigips et Dalsan Alçi ont généré à eux deux un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2021.



' En 2023, une fois l'investissement industriel achevé de la nouvelle usine de Turgutlu (Manisa), les deux sociétés bénéficieront d'une position de leader avec une capacité de production annuelle de 100 millions de mètres carrés de plaques de plâtre, 2 millions de tonnes de plâtre et 50 millions de mètres de profilés métalliques ' indique le groupe.



Saint-Gobain opère actuellement avec 17 usines réparties sur l'ensemble du pays et détient des positions de leader dans l'isolation, le gypse et la chimie de la construction.



