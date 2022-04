Saint gobain : Remporte trois prix de la NAM

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain North America et sa filiale de produits de construction CertainTeed ont reçu trois prix 2022 Manufacturing Leadership Awards de la part de la National Association of Manufacturers (NAM) pour le leadership dans le secteur de la fabrication.



L'entreprise a été récompensée pour ses réalisations en matière de connectivité des réseaux numériques et d'économie circulaire, et l'un des ingénieurs de recherche de l'entreprise a reçu un prix de leadership de nouvelle génération.



La NAM est la plus grande association manufacturière des États-Unis, représentant des fabricants de petite et grande taille dans chaque secteur industriel et dans les 50 États.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

