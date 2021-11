Saint gobain : Remporte le projet 'Downtown One' en Albanie

(CercleFinance.com) - Le Groupe a remporté le projet du gratte-ciel ' Downtown One ' à Tirana en Albanie. Cet immeuble d'habitation et de bureaux intégrera de nombreuses solutions Saint-Gobain.



Le gratte-ciel le plus haut de Tirana (Albanie) verra le jour en 2024.



' Cet édifice spectaculaire est en bonne voie pour recevoir la certification LEED Platinum, grâce aux solutions Saint-Gobain qui contribueront à réaliser les façades, sols, cloisons intérieures et plafonds, mêlant les savoir-faire de Rigips, ISOVER, Weber, ADFORS et Saint-Gobain Glass ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel