Saint gobain : Recyclage de l'eau dans une usine US

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé que sa filiale CertainTeed avait terminé l'installation d'une technologie de recyclage de l'eau dans son usine d'isolation de Kansas City.



Cette installation permettra de réduire la consommation de l'eau de 227 millions de gallons par an.



L'usine CertainTeed de Kansas City est le plus grand site de fabrication d'isolants au monde. L'usine utilise de l'eau pour aider à refroidir l'équipement et le verre fondu, qui est transformé en matériau isolant à base de fibre de verre.



' Une équipe de 15 professionnels de l'ingénierie, de la production et de la conception chez CertainTeed a travaillé au cours des sept dernières années pour conceptualiser et mettre en oeuvre ce projet de 4,3 millions de dollars ' indique le groupe.



