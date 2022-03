Saint gobain : Projet d'investissement en isolants en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce son intention d'investir, à travers sa filiale spécialisée dans l'isolation Isover, 120 millions d'euros à partir de 2022 et au cours des prochaines années pour accroître ses capacités de production en isolants en France.



Ces investissements porteront à la fois sur l'augmentation de capacité des lignes existantes de production d'Isover et sur la création d'une nouvelle ligne. 20 millions d'euros seront destinés spécifiquement à la décarbonation des activités et au développement de l'économie circulaire.



A l'horizon 2025, Saint-Gobain apportera ainsi sur le marché français plus de 70.000 tonnes additionnelles d'isolants en laine de verre (dont 11.000 tonnes dès 2023), qui permettront de rénover l'équivalent de 100.000 logements supplémentaires chaque année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.