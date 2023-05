Saint gobain : Prise de participation minoritaire dans TH

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain France annonce une prise de participation minoritaire dans la société TH, aux côtés d'un consortium d'investisseurs et de partenaires (La Banque des Territoires, Aldes, Bouygues Construction France, etc.).



L'entrée de Saint-Gobain, à travers son entité Saint-Gobain Solutions France, au capital de TH, a pour objectif de l'aider à accélérer sa croissance sur le marché de la construction hors site d'habitats modulaires bas-carbone clés en main.



Thierry Fournier, Directeur Général de Saint-Gobain France, déclare : ' Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de la Business Unit Hors-site de Saint Gobain Solutions France qui vise à développer les solutions (produits, systèmes et services) les plus adaptés à ce marché : augmentation de la productivité en atelier, simplification et performance des systèmes constructifs légers et bas carbone, confort et qualité pour l'utilisateur final. '



