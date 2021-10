Saint gobain : Présente son nouveau plan stratégique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain lance ' Grow & Impact ', son nouveau plan stratégique destiné à accélérer la croissance rentable du Groupe.



Saint-Gobain réitère ses objectifs pour 2021. Le Groupe vise une très forte progression du résultat d'exploitation à un nouveau plus haut historique sur l'ensemble de l'année avec, au second semestre 2021, un résultat d'exploitation proche du précédent record du second semestre 2020 à structure et taux de change comparables.



Le Groupe se fixe de nouveaux objectifs financiers en moyenne annuelle pour la période 2021-2025, avec l'accélération de la génération de résultat et de trésorerie. Le groupe vise une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +3% et +5%, une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, un taux de conversion de cash flow libre supérieur à 50%, un ROCE compris entre 12% et 15%.



Les solutions durables représentent 72% du chiffre d'affaires du Groupe. Les solutions vendues par le Groupe en un an permettent d'éviter l'émission d'environ 1 300 millions de tonnes de CO2 durant leur durée de vie.



