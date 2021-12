Saint gobain : Oddo reste positif après le rachat de GCP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 80 euros sur Saint-Gobain au lendemain de l'annonce de la reprise de la société américaine GCP Applied Technologies par le groupe français de matériaux de construction.



Alors que 'le principal grief reste la taille de la cible qui n'en fait pas une opération transformante', le bureau d'études pense pour sa part 'qu'une collection de transactions de petites et moyennes tailles participera à revaloriser le cours du groupe à long terme'.



'La poursuite du rerating du titre dépendra des performances financières dans les trimestres à venir', juge l'analyste, pour qui le titre Saint-Gobain 'présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs', comme Rockwool et Kingspan.



