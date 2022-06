Saint gobain : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours inchangé de 80 euros. Le bureau d'analyses rappelle que Saint-Gobain a dévoilé un résultat opérationnel préliminaire 'au-delà de toutes les attentes' pour le premier semestre.



Ainsi, 'le Groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres', souligne Oddo.



' Nous pensons que le groupe vise implicitement un EBIT S1 de 2.6/2.7 MdE contre 2,4 MdE l'année dernière ', poursuit l'analyste qui table pour sa part sur un EBIT S1 de 2688 ME, en hausse de 13.1% par rapport à l'année précédente, et une marge de 10.5%.



Selon le broker, le titre Saint-Gobain continue donc de surprendre positivement et cette publication va contribuer à rassurer les investisseurs à court terme - sans toutefois répondre au manque de visibilité de la fin 2022 et surtout 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.