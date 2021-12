Saint gobain : Oddo réitère son avis après les rumeurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain serait intéressé par la reprise de la société américaine GCP Applied Technologies d'après Bloomberg.



Oddo indique que si le groupe américain RPM International serait aussi sur les rangs, Holcim pourrait aussi regarder cet actif.



' La crédibilité d'une telle transaction résidera dans la capacité de Saint-Gobain à convaincre le marché de sa capacité à redresser la profitabilité de GCP Applied Technologies ' indique l'analyste.



' Sur la base d'une prime de 40% sur le cours du 29/11, le prix à payer ressortirait à 2.3 Md$ sans pour autant s'assurer de la réussite de l'opération compte tenu de potentiels prétendants '.



' Selon nos calculs, le ROCE de l'opération à trois ans (2024) ressortirait à 7.7% pour une VE/EBITDA de 8.5x (coût de la dette à 2.2% et de synergies à 70 M$ ou 6% du CA) ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses confirme sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 80 E.



