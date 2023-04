Saint gobain : Oddo maintient sa note de 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours inchangé de 70 euros.



Alors que les résultats du 1er trimestre sont attendus le 27 avril, Oddo estime que le groupe devrait enregistrer un T1 'un peu difficile compte tenu d'une base de comparaison élevée'.



'Nous tablons sur un CA T1 de 12 260 ME en progression de 2.1% (+3.6% à pcc : prix +9.3%, volume -5.8%). Le consensus de la société n'a pas été publié mais Visible Alpha table sur un CA de 12.4 MdsE proche de nos attentes', indique le bureau d'analyses.



La guidance du groupe devrait rester inchangée, Saint-Gobain vise une progression de la marge opérationnelle entre 9% et 11% et le consensus table sur un EBIT 2023 de 4.67 MdsE et une marge à 9.4% dans le bas de fourchette de la guidance du groupe.



'Nous pensons que Saint-Gobain présente un potentiel de bonne surprise sur l'année et pourquoi pas un relèvement des perspectives bénéficiaires du consensus probablement au S1', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.