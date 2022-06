Saint gobain : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'surperformance' sur le titre Saint-Gobain, avec un objectif de cours inchangé de 80 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que Saint-Gobain a annoncé hier la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition de Kaycan, une entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d'extérieur au Canada et aux Etats-Unis, pour un montant de 928 M$ en numéraire.



'Notre business plan de l'acquisition par Saint-Gobain de Kaycan montre un ROCE de proche de 9% en 2025 sur la base d'hypothèses relativement prudentes, selon nous', indique Oddo.



L'analyste estime que même si cet achat reste modeste au niveau du groupe, 'plusieurs éléments incitent à penser que le marché devrait apprécier cette acquisition' comme des ratios de VE/EBITDA (7.7x) et ROCE (8.7%) tout à fait cohérents avec les précédentes opérations ou encore des produits 'light material', recyclage compatible et exposés rénovations.



'Nous continuons de penser que le titre présente toujours un potentiel de surperformance fort et que même en cas de récession, le titre Saint-Gobain devrait rester à même de surperformer le secteur', conclut l'analyste en substance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.