Saint gobain : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'superformance' sur le titre Saint-Gobain avec un objectif de cours inchangé de 80 euros.



Selon le bureau d'analyses, le 1er trimestre 2022 a été tiré par les prix plutôt que par les volumes. 'Nous tablons sur un CA T1 de 11.4 MdE en progression de 9.5% (+10.4% à pcc/ prix +11.1%) avec des volumes en baisse de 0.6% compte tenu de la base de comparaison élevée dans la zone Europe du Sud et Amériques', indique le broker.



Le management devrait rester optimiste sur sa capacité à couvrir l'inflation des coûts/ matières premières en 2022.



Enfin, malgré le recul du titre de 12% depuis le début de l'année, Oddo estime que le titre présente toujours un potentiel de rebond fort: green deal, profil ESG durable, nouvelles cessions emblématiques et nouvelle année record .





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.