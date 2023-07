Saint gobain : Oddo BHF réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a organisé le 30 juin un déjeuner analystes avec Benoit Bazin, CEO et Sreedhar N. CFO. Suite à cette réunion, Oddo BHF confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 70 E.



' Benoit Bazin ne souhaite pas ' construire un empire ' mais plutôt porter une attention particulière à la construction durable (croissance, cash et ROCE) tout en respectant les critères RSE élevés ' indique Oddo BHF.



L'analyste indique également que les rachats d'actions vont se poursuivre surtout à ce niveau de multiple d'EBITDA dans des proportions supérieures à 500 ME par an.



' En termes de M&A, Saint-Gobain souhaite toujours augmenter sa présence en Afrique/Asie mais aussi aux Etats-Unis L'avantage du marché nord-américain réside dans sa plus grande consolidation (entreprises cotées) que le marché européen encore détenue largement par des familles dont les critères sont moins axés sur le ROCE ' souligne le bureau d'analyses.



Oddo BHF continue de penser que Saint-Gobain présente encore un potentiel de bonne surprise notamment lors du 1er semestre prochain. Le consensus table sur une baisse de l'EBIT annuel de 10% contre une hausse de 5/10% pour Sika et même >10% pour Holcim. Le bureau d'analyses table désormais sur une baisse de 6% soit 4% au-dessus des attentes de place.



