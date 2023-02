Saint gobain : Nouvelle acquisition en Inde

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition d'UP Twiga Fiberglass Ltd, leader sur le marché de l'isolation en laine de verre en Inde, avec deux usines de production près de Delhi et de Mumbai.



UP Twiga renforce le positionnement du groupe français dans les solutions d'aménagement intérieur et de façade en Inde, pays où il a significativement investi au cours des dernières années et où il opère maintenant 33 usines.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise à la réalisation de certaines conditions et à la délivrance des autorisations des autorités compétentes. Sa finalisation devrait avoir lieu d'ici la fin du premier trimestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

