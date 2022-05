Saint gobain : Londres enquête sur le rachat de GCP Applied

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête concernant l'acquisition de l'américain GCP Applied Technologies par le groupe français de matériaux de construction Saint-Gobain.



La Competition and Markets Authority (CMA) explique que sa décision vise à déterminer si l'opération est susceptible d'entraîner une diminution substantielle de la concurrence sur le marché britannique.



A ce titre, le régulateur invite les parties intéressées à fournir leurs observations avant le 13 juin, à la suite de quoi il décidera si le lancement d'une enquête plus poussée, dite de 'phase 1', est nécessaire.



Saint-Gobain avait annoncé l'acquisition de GCP Applied Technologies, un spécialiste américain de la chimie de construction, au mois de décembre dernier pour un prix d'environ 2,3 milliards de dollars.



A la Bourse de Paris, l'action Saint-Gobain se repliait de 0,2% jeudi matin suite à cette annonce.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.