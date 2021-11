Saint gobain : Lance un vaste plan de recrutement mondial

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé hier un vaste plan de recrutement mondial: la société prévoit de recruter 36 000 collaborateurs dans le monde en 2022, dans un contexte de forte croissance des marchés de la rénovation et de la construction.



Dans l'Hexagone, Saint-Gobain proposera 7500 postes, dont près de 3500 seront destinés aux jeunes de moins de 26 ans. Il s'agira de postes de conseillers de vente, responsables d'agence, magasiniers caristes, techniciens, ingénieurs, architectes Business Intelligence, consultant SAP, experts en cybersécurité, experts en data science ou encore de spécialistes du développement durable.



' Ce nouveau plan de recrutement ambitieux s'inscrit dans le déploiement de notre plan stratégique Grow & Impact lancé le mois dernier et confirme notre dynamisme et notre volonté d'être le leader de la construction durable dans le monde', précise Claire Pedini, directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines et de la RSE.



