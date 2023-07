Saint gobain : L'UE autorise la création d'une société commune

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par PORR Umwelttechnik (PORR), Saint-Gobain Austria (Rigips) et Saubermacher Bau Recycling und Entsorgung (Saubermacher), toutes autrichiennes.



L'entreprise commune construira et exploitera une nouvelle usine de recyclage de gypse en Autriche. Rigips fait partie du groupe Saint-Gobain, qui fabrique des matériaux et des produits de construction innovants.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune a des activités effectives et prévues négligeables dans l'Espace économique européen. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.



