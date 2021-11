Saint gobain : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé lundi son objectif de cours sur Saint-Gobain, qu'il porte de 63,5 à 64,1 euros, tout en renouvelant une recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note consacrée au secteur européen du BTP, le broker américain estime qu'avec son portefeuille tourné vers la construction durable, l'offre du groupe de matériaux semble particulièrement bien adaptée aux besoins actuels du marché.



'Le carnet de commandes du groupe français (qui représente 10 mois d'activité) et le déploiement de MaPrimeRénov' devraient doper les volumes tout au long de l'année 2022 en France', pronostique ainsi le courtier.



Dans son étude, Jefferies dit néanmoins s'inquiéter quant à la pérennité de cette croissance, notamment face à la résurgence de l'épidémie de Covid.



Pour le professionnel, il faudra peut-être attendre que l'acquisition de Chryso soit digérée, voire qu'un nouvelle opération de rachat soit annoncée, pour que le cours de l'action parviennent à s'affranchir des forces qui limitent actuellement son évolution.



